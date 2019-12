PT/Silent Hills potrebbe tornare? Rumor suggerisce trattative in corso tra Kojima e Konami

Tra le maglie della rete è emerso una voce di corridoio legata ad un possibile ritorno di P.T./Silent Hills, sfortunato progetto horror affidato alle mani di Hideo Kojima e successivamente cancellato.

Il rumor ha trovato diffusione sulle pagine del noto forum Reddit, tramite il post che potete trovare direttamente in calce a questa news. A pubblicarlo è l'utente "Sarkzt0001", che riporta di come siano attualmente in corso trattative tra Kojima Productions e Konami per riportare in vita il progetto. Il presunto insider afferma di essere a conoscenza di queste intenzioni sin da quando Death Stranding è entrato in fase gold, ma di aver atteso che si verificassero alcuni eventi prima di condividere l'informazione: in particolare, la manifestazione di nuovo interesse di Kojima per il genere horror e l'annuncio della decisione di Imaizumi di lasciare Kojima Productions.

Secondo quanto riportato dall'utente Reddit, Hideo Kojima e Konami starebbero discutendo di alcuni aspetti legati alla pre-produzione. Il finanziamento del progetto ricadrebbe interamente su Kojima Productions, con delle terze parti a supporto. A ricoprire il ruolo di protagonista non sarebbe Norman Reedus ed il gioco sarebbe in terza persona. Proprio l'ipotesi della collaborazione, riporta "Sarkzt0001" sarebbe la causa dell'abbandono di Kojima Productions da parte di Imaizumi. L'annuncio, si segnala infine, potrebbe non essere lontano: "2020 al più tardi, 2019 durante i Game Awards se siamo fortunati".



Come di consueto, vi ricordiamo che si tratta di rumor, dunque di informazioni non confermate. Di conseguenza, vi invitiamo ad interpretarle con la dovuta precauzione.