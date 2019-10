Oltre PT: vedremo Kojima al lavoro su un gioco horror in futuro? Il Director risponde

In passato, Hideo Kojima aveva lavorato a P.T., teaser interattivo legato alla serie di Silent Hill. Il progetto, tuttavia, era stato in seguito oggetto di cancellazione.

Ospite del Cologne Film Festival, all'autore della Metal Gear Saga è stato chiesto se in futuro si dedicherà ad un gioco horror. Intrigante la risposta offerta dal game director: "Sì, desidero fare un gioco horror un giorno. Sì, sicuramente. Perchè ho alcune nuove idee [...]. Non so quando". Kojima ha poi evidenziato come, nel cinema, sia possible chiudere gli occhi di fronte a scene particolarmente spaventose, ma, prosegue, "nei giochi le cose sono diverse rispetto ai film".



In virtù della componente interattiva intrinseca al videogioco, se non si vuole affrontare una scena, semplicemente, non si continuerà a giocare col titolo, interrompendo la propria esperienza con esso. "Vorrei creare un gioco horror - prosegue - ma non ho ancora una buona soluzione per questo". Questa tematica, sottolinea il game director, era in effetti emersa anche durante i lavori su P.T., ed anche il regista Guillermo Del Toro, che collaborava allo sviluppo, aveva condiviso questa riflessione.



Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere l'autore al lavoro su un gioco horror? Kojima si sta già dedicando a un nuovo progetto, mentre venerdì 8 novembre arriverà sul mercato Death Stranding.