Pubblicare i blockbuster in esclusiva è un errore: l'ex capo di PlayStation spiega perché

I costi dei videgiochi tripla A, lo sappiamo bene, continuano a crescere di anno in anno, e sono tanti ad essere convinti che il mercato non dei blockbuster non sia più sostenibile dalle grandi compagnie del settore. A sostenere questo, già da molti anni, c'è anche Shawn Layden, in passato CEO di Sony Interactive Entertainment durante l'era di PS4.

Quanto interpellato sulla questione dei costi in continuo aumento, Layden ha sottolineato come sia interesse delle compagnie pubblicare il proprio titolo su quante più piattaforme possibili per ottenere il massimo ritorno economico. Al contrario, vendere il gioco in esclusiva avrebbe un effetto boomerang.

"Assolutamente. Quando i costi per un gioco superano i 200 milioni di dollari, l'esclusività è il tuo tallone d'Achille. Riduce il tuo mercato indirizzabile. Soprattutto quando sei nel mondo dei giochi live service o dei free-to-play. Un'altra piattaforma è solo un altro modo per ampliare il business, coinvolgendo più persone. In un mondo free-to-play, come sappiamo, il 95% di quelle persone non spenderà mai un centesimo. Il business è incentrato sulla conversione. Devi migliorare le tue probabilità tramite l'espansione. Helldivers 2 lo ha dimostrato per PlayStation, uscendo contemporaneamente anche su PC. Accogli più persone. Per i giochi per giocatore singolo non c'è la stessa esigenza. Ma se spendi 250 milioni di dollari, hai bisogno di venderlo a quante più persone possibile, anche se è solo il 10% in più. La base installata globale per le console: se torniamo alla PS1 e a tutto il resto, ovunque si guardi, il totale delle console non supera mai i 250 milioni. Semplicemente non succede".

Layden ha quindi tracciato un particolare parallelo tra l'attuale panorama videoludico ed un periodo artistico e socio-culturale in cui venivano costruite molte chiese in Europa: "Il gaming sta raggiungendo il suo momento da cattedrale. Centinaia di anni fa esisteva un mondo in cui si costruivano cattedrali, enormi edifici dedicati a Dio, in tutta Europa e in tutto il mondo. Poi si è fermato. È diventato proibitivo in termini di tempo e denaro. Erano meravigliosi e bellissimi. Puoi guardarli in tutta Europa e pensare: "È una meraviglia". Ma non li facciamo più. Non li facciamo perché i conti non tornano. Se hai quattro mura e un tetto, puoi chiamarla chiesa e Dio verrà a trovarti. Non hai più bisogno della cattedrale. Temo che siamo arrivati ai tripla A, alle 80 ore di gioco, ai 50 gigabyte di gioco, e se non riusciamo a raggiungerli allora non possiamo fare nulla. Spero in un ritorno dei giochi doppia A. Lo spero con tutto me stesso".