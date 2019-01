Pubblicata la Patch 1.02 di Kingdom Hearts 3: disponibile l'Epilogo!

La giornata di Martedì 29 Gennaio ha finalmente visto la pubblicazione in Europa dell'attesissimo terzo capitolo della Saga: Kingdom Hearts 3 è quindi ora disponibile su Playstation 4 ed Xbox One.

Con l'arrivo della data di pubblicazione del Gioco, Square Enix ha inoltre reso disponibile la patch 1.02, ora pronta per il download su entrambe le piattaforme. Come molti Lettori ricorderanno, questo aggiornamento introduce in Kingdom Hearts 3 un elemento decisamente importante: l'Epilogo. Per accedere alla visione di tale nuova cut-scene sarà necessario che i giocatori, una volta terminato il Gioco, attendano pazientemente il concludersi dello scorrere dei Titoli di Coda.

Sottolineiamo che, invece, non è ancora accessibile per gli utenti europei il Video Segreto di Kingdom Hearts 3, la cui pubblicazione dovrebbe essere attesa per la giornata di giovedì 31 gennaio. Per poter accedere a quest'ultimo non sarà sufficiente, come di consueto, l'aver "semplicemente" completato l'intera vicenda narrata in Kingdom Hearts 3, ma dovranno anche essere soddisfatti alcuni ulteriori requisiti specifici.

In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare la nostra di Recensione di Kingdom Hearts 3, a cura di Antonello Bello. Avete già iniziato il vostro viaggio attraverso i mondi in compagnia dei vostri immancabili compagni Pippo e Paperino?