Versione PC di The Division 2: pubblicati i Requisiti Hardware ed un Video dedicato

Ubisoft ha recentemente reso noto che, su PC, Tom Clancy's The Division 2 non sarà pubblicato su Steam, ma su Epic Store e uPlay. Nella giornata di oggi, nuove interessanti informazioni sulla versione PC del gioco sono state diffuse dalla Software House.

Tra queste, troviamo la presentazione dei requisiti hardware di cui gli utenti PC necessiteranno per poter giocare a Tom Clancy's The Division 2. Ve li elenchiamo di seguito, così come riportati sul Sito Ufficiale del gioco Ubisoft:

Minimum – 1080p | 30 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

RAM: 8 GM

GPU: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

VRAM: 2 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Recommended – 1080p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

RAM: 8 GB

GPU: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

VRAM: 4 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

High – 1440p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

VRAM: 8 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Elite – 4K | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI

VRAM: 11 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Inoltre, la Software House ha pubblicato un interessantededicato a, all'interno del quale viene offerta una. Il filmato, della durata inferiore ai tre minuti, può essere visionato in apertura a questa news.In chiusura, ricordiamo cheè atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 15 marzo. Per chi desiderasse maggiori informazioni sul Titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro Speciale , a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.