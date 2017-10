Pubblicato il concept video della serie TV di Resident Evil mai venuta alla luce

Qualche anno fae il regista indipendente Shawn Lebert annunciarono di essere al lavoro su "Arklay" una serie TV ambientata nell'universo di Resident Evil che avrebbe dovuto debuttare del 2015, ma che poi non vide mai la luce.

Le vicende avrebbero dovuto svolgersi, come il nome suggerisce, nella regione montuosa di Arklay e avrebbero dovuto raccontare la storia di James Reinhardt, un investigatore impegnato nella risoluzione di un caso che avrebbe coinvolto una serie di omicidi verificatisi a Raccoon City a causa di un certo virus ben noto ai fan della serie e non. Ebbene, Shawn Lebert ha recentemente postato su Vimeo il video concept di Arklay, grazie al quale possiamo farci un'idea della serie che non è mai riuscita a raggiungere i nostri schermi. Cosa ne pensate?