Pubblicato il diario di sviluppo di Steep Road to the Olympics

, un prodotto con licenza ufficiale dei Giochi olimpici invernali PyeongChang 2018, è un’espansione di, il celebre gioco d’azione sportivo con discipline come sci alpino, snowboard, parapendio, tuta alare, tuta alare con razzi, slittino, base jumping e speed riding.

Con lo sviluppo guidato dal team di Ubisoft Annecy, Steep Road to the Olympics include alcune testimonianze video di atleti olimpionici e stelle in ascesa, che forniranno una serie di informazioni e suggerimenti su ciascuna disciplina. L’espansione Steep Road to the Olympics offre alcuni nuovi eventi di sci alpino e freestyle, tra cui slalom gigante, slalom speciale, supergigante, discesa libera, slalom gigante parallelo, half-pipe, snowboard cross, slopestyle, Big air, ski half-pipe, ski cross e ski slopestyle. In questa modalità, i giocatori e i nuovi utenti che vogliono creare i propri trick freestyle vivranno la carriera di un giovane atleta impegnato ad allenarsi in tre eventi freestyle (Big air, half-pipe e slopestyle) per raggiungere i Giochi olimpici invernali e diventare il primo atleta a vincere la medaglia d’oro in tutti e 3 gli eventi.

Steep: Road to the Olympics è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One.