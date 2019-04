Pubblicato l'esplosivo trailer di lancio di World War Z

Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno appena pubblicato il trailer di lancio di World War Z, l’attesissimo co-op shooter ispirato al film blockbuster di Paramount Pictures. Il trailer di lancio include il brano War interpretato dai Black Stone Cherry, preparati a sconfiggere orde di zombi tra soli quattro giorni.

Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena centinaia di zombi assetati di sangue e in rapida evoluzione, capaci di muoversi come un'orda collettiva o individualmente. Scegli tra sei distinte classi e un arsenale di armi mortali, esplosivi, torrette e trappole. Sopravvivi agli zombi attraverso intense campagne co-op a quattro giocatori in tutto il mondo, tra cui New York, Gerusalemme, Mosca e Tokyo, e combatti sia gli zombi che i veri avversari umani in modalità multiplayer con team Players vs Players vs Zombies (PvPvZ).

É ora possibile effettuare il pre-order di World War Z per tutte le piattaforme, sia in versione fisica che digitale. Tutti coloro che effettueranno il pre-order riceveranno il Lobo Weapon Pack, che include tre golden weapon skins e l’arma dual-bladed Lobo, senza nessun costo aggiuntivo. World War Z sarà disponibile il 16 aprile 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite l’Epic Games Store.