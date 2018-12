Pubblicato un Nuovo Trailer per Travis Strikes Again: No More Heroes

Travis Strikes Again: No More Heroes è atteso in esclusiva su Nintendo Switch il 18 gennaio 2019. Con l'avvicinarsi della data di uscita, Grasshopper Manufacture ha deciso di pubblicare un nuovo Trailer del gioco.

Intitolato "Life is Destroy", il nuovo video dedicato all'ultimo progetto di Suda 51 ha una durata di circa un minuto. Al suo interno viene presentato uno dei plurimi Videogame in cui il protagonista si troverà coinvolto nel corso delle sue avventure in Travis Strikes Again: No More Heroes. Vi rammentiamo infatti che il cuore narrativo del Titolo sarà rappresentato dal "Death Drive Mark 2", una console immaginaria che trasporterà Travis Touchdown in una dimensione virtuale decisamente peculiare. In merito, vi segnaliamo che, per chi desiderasse maggiori informazioni sul Gioco, sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro speciale dedicato, realizzato da Marco Mottura.

Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che l'esclusiva per Nintendo Switch Travis Strikes Again: No More Heroes sarà pubblicata il prossimo anno anche in formato retail. Il Gioco sarà oggetto di un supporto post-lancio, recentemente presentato da Grasshopper Manufacture, che ha reso noti al pubblico numerosi dettagli relativi al Season-Pass.