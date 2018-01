Pubblicato un nuovo video gameplay di Kingdom Come: Deliverance

Oggi,hanno pubblicato un nuovo video di gameplay per l’imminente RPGche uscirà il 13 Febbraio 2018 per PlayStation 4, PC e Xbox One.

Il video getta uno sguardo su tutti gli aspetti chiave di Kingdom Come: Deliverance, incluso il sistema di combattimento molto dettagliato. Per sopravvivere bisogna combattere in una terra desolata e devastata internamente che è, inoltre, invasa da forze straniere e dove le probabilità sono la chiave quando si prende parte ad una battaglia. Il gioco offre una serie di approcci molto particolari che richiedono prudenza e che impongono ai giocatori di tenere gli occhi ben aperti.

Ogni scelta impone un prezzo da pagare e costringe i giocatori ad affrontarne le conseguenze quando procedono per la loro strada e si immergono a pieno nella storia di Kingdom Come: Deliverance. Scegliere il tuo percorso e farlo con saggezza è la cosa più difficile e vera, quando i giocatori dovranno intraprendere numerose missioni, battaglie e opportunità lungo il loro cammino. Bisogna farsi una reputazione tra la gente comune e quella più importante, mentre si seguono le avventure del figlio di un fabbro che vuole vendetta. Oltre a vederlo combattere, leggere, contrattare, usare l'alchimia e molte altre abilità, conoscerai meglio Henry in un mondo sull'orlo di una sanguinosa guerra civile.

Kingdom Come: Deliverance uscirà il 13 febbario su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se interessati, potete consultare i dettagli sul supporto a Xbox One X e PlayStation 4 Pro.