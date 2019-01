Pubblicato sull'Account Twitter di Alien un cinguettio con un secondo Teaser

Nella giornata di sabato 5 gennaio, sull'account Twitter ufficiale di Alien, ha fatto la sua comparsa un interessante Teaser Trailer.

Quest'ultimo, utilizzando lo slogan "Amanda Ripley. Leggi. Gioca. Guarda." lasciava presagire l'intenzione di annunciare un nuovo progetto legato allo Xenomorfo. La dicitura utilizzata, purtroppo, non consente di individuare con chiarezza su quale medium quest'ultimo dovrebbe fare il proprio debutto. Tuttavia, sembra che i fan di Alien potrebbero scoprire in merito qualcosa di più nel corso del 2019.

Sull'account Twitter ufficiale dedicato ad Alien è infatti apparso un secondo, interessante cinguettio, che potete visualizzare, come di consueto, in calce a questa news. "Quaranta anni fa la Nostromo è scomparsa...Nel 2019 Amanda Ripley scoprirà i segreti che si è lasciata alle spalle - a qualunque costo. #AmandaRipley #ReadPlayWatch #January". In allegato a questo testo, un breve Teaser, della durata inferiore ai trenta secondi. Al suo interno si alternano varie immagini, tra le quali cogliamo, in chiusura, nuovamente un'uniforme di Amanda Ripley. A schermo, le seguenti parole: "Quando l'equipaggio della Nostromo è scomparso, si lasciarono alle spalle un segreto...nel 2019 sarà scoperto. Amanda Ripley. Leggi. Gioca. Scrivi. Coming Soon".



Il riferimento "Leggi. Gioca. Guarda", per ora, sembrerebbe indicare un progetto che potrebbe svilupparsi su più media, ma nessuna informazione ufficiale è stata ancora condivisa col pubblico. Tuttavia, il riferimento al mese di gennaio negli hashtag presenti nel Tweet potrebbe essere un indizio sul fatto che, nel corso di questo mese, potremmo già scoprire qualcosa di più. Nella fase finale del 2018 erano emersi alcuni rumor in merito ad un nuovo gioco intitolato Alien:Blackout, che, tuttavia, non avevano ricevuto alcuna conferma. Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre speranze?