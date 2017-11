ha pubblicato il trailer di debutto di, riedizione per Switch del titolo omonimo uscito nel 2015 su PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita.

One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition includerà il gioco originale e 42 DLC, tra cui costumi e sfide aggiuntive, oltre ad una serie di migliorie tecniche e controlli ottimizzati per i Joy-Con di Switch. Il gioco sarà disponibile in Giappone dal prossimo 21 dicembre, nessuna conferma al momento per quanto riguarda il lancio in Europa e Nord America, restiamo in attesa di notizie da parte del publisher.