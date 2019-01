Un trailer esalta le cattivissime Fatalities di MK 11

L'evento di Reveal di Mortal Kombat 11 non ha di certo deluso in termini di contenuto! Dal palco sono infatti state condivise numerosi dettagli ed importanti informazioni.

Tra questi, troviamo un coinvolgente Trailer dedicato al Prologo della Storia di Mortal Kombat 11. Ha trovato inoltre conferma la notizia che la ex lottatrice UFC e attuale detentrice del WWE Women Champion, Ronda Rousey, è stata coinvolta nella realizzazione del progetto: la wrestler ha infatti prestato la propria voce al personaggio di Sonya Blade. Importanti informazioni inoltre sono state condivise su Beta e preordine di Mortal Kombat 11!

Ma manca qualcosa di decisamente importante all'appello: le Fatalities! Che Mortal Kombat sarebbe infatti il prossimo capitolo se al suo interno non trovassimo le consuete mosse di chiusura del combattimento? Non preoccupatevi, il team di sviluppo ha dedicato un Trailer appositamente dedicato alle Fatalities di Mortal Kombat 11! Come di consueto, lo trovate direttamente in apertura a questa news, buona visione!