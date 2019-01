Pubblicato il trailer italiano di Super Dragon Ball Heroes World Mission

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Super Dragon Ball Heroes World Mission, il primo gioco della serie a raggiungere i mercati occidentali, sarà disponibile dal 5 aprile per Nintendo Switch e PC.

Super Dragon Ball Heroes World Mission è ambientato a Hero Town, una realtà alternativa in cui la forma più popolare di intrattenimento è un gioco di carte di Dragon Ball. I giocatori vestiranno i panni di Beat, il protagonista di Super Dragon Ball Heroes World Mission, seguendo il suo viaggio per diventare il campione del mondo di Super Dragon Ball Heroes. Tuttavia, quando gli antagonisti del mondo virtuale del gioco compariranno a Hero Town, iniziando a scatenare il caos, Beat entrerà nel mondo di gioco alleandosi con i celebri personaggi di Dragon Ball per riportare la pace nel mondo reale.

Super Dragon Ball Heroes World Mission è un gioco di combattimenti con le carte che include personaggi di tutti gli universi di Dragon Ball, trasformazioni mai viste prima e un nuovo personaggio disegnato da Toyotarou, il mangaka di Dragon Ball Super. Il gioco includerà ben 350 guerrieri e oltre 1.000 carte collezionabili.