Pubblicità nei giochi free-to-play: secondo EA c'è lo spazio per farlo

Sembra che sempre più compagnie stiano pensando all'eventuale introduzione di inserzioni pubblicitarie all'interno dei videgiochi online. Un primo report ha rivelato che Microsoft sta prendendo in considerazione di integrare degli ad nei giochi free-to-play, ma le voci di corridoio hanno fatto riferimento anche a Sony e le console PlayStation.

Oltre ad aver sottolineato l'importanza dei giochi live service per il suo business, nel suo ultimo report finanziario Electronic Arts ha apertamente discusso della possibile aggiunta degli ad pubblicitari all'interno dei suoi giochi free-to-play. Questo il parere del CEO Andrew Wilson, che è sembrato piuttosto propenso all'idea di sperimentare la pubblicità nei videogame:

"Quello che abbiamo visto in generale nei media di intrattenimento e persino nei giochi, in particolare nei giochi per dispositivi mobili in questo momento, [è] che c'è uno spazio per la pubblicità se fatta bene. Vogliamo assicurarci che quella che diamo agli utenti sia la migliore esperienza di gioco possibile che possiamo offrire. Ecco perché ci vedete testare vari modelli [di ricavi] nel corso del tempo".

Al momento nessuna compagnia dell'industria videoludica ha confermato la propria inequivocabile intenzione di introdurre gli annunci pubblicitari all'interno dei titoli free-to-play per PC e console, tuttavia sembra che sempre più leader del mercato ci stiano facendo un pensiero.