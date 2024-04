Pubblicità nei videogiochi durante le pause: Roku brevetta l'idea, sarà questo il futuro?

Da qualche tempo l'inserimento di annunci pubblicitari nei videogiochi è una realtà anche su PC e console. Su Mobile i video promozionali non sono certo una novità e anzi, rappresentano una grande fetta di introiti per gli sviluppatori di videogiochi. E le cose potrebbero cambiare presto anche su console casalinghe e computer.

Roku ha brevettato un sistema che prevede la trasmissione di video pubblicitari quando un videogioco è in pausa, attraverso "l'aggiunta di pubblicità tramite HDMI" trasmettendo video quando il sistema si accorge che di fatto non stiamo giocando ma abbiamo la console accesa.

Il brevetto parla anche di pubblicità personalizzate in base a quello che è stato mostrato sullo schermo, con ads mirati per i gusti dei singoli utenti. Niente pubblicità in-game dunque, con un sistema in grado di sfruttare i momenti di pausa per trasmettere spot pubblicitari personalizzati che possano interessare i giocatori.

Sarà questo il futuro dei videogiochi su console? Difficile dirlo, certo è che la conquista dei videogiochi come spazi pubblicitari sembra interessare un sempre maggior numero di publisher: nei mesi scorsi Ubisoft ha provato a testare la pubblicità in-game su Assassin's Creed e anche Microsoft ha testato le pubblicità pre-home per spingere Call of Duty Modern Warfare 3 su Xbox.

