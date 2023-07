Twitch: il mese di giugno registra un calo views del 3% rispetto a maggio

Nonostante il successo di Twitch e le sue ragioni, nel mese di giugno la piattaforma ha registrato un pubblico di 1,7 miliardi di spettatori, il 3% in meno rispetto a quello di maggio.

Il CEO di StreamElements, Gil Hirsch, ha commentato dicendo: "Il vincitore su Twitch a giugno è stato Diablo IV. Oltre ad essere il miglior gioco del mese, ha registrato la migliore settimana di debutto dell'anno fino ad oggi. Rispetto allo scorso anno, Lost Ark ed Elden Ring hanno superato Diablo IV a malapena, con il grande vantaggio che gli spettatori adorano i franchise consolidati tanto quanto le nuove IP".

A seguire trovate la lista dei giochi più trasmessi sulla piattaforma di streaming nell'ultimo mese e relativa portata di pubblico:

Diablo 4 - 156 milioni di ore

League of Legends - 94 milioni di ore

Grand Theft Auto V - 91 milioni di ore

Valorant - 90 milioni di ore

Counter-Strike: Global Offensive - 44 milioni di ore

Dota 2 - 43 milioni di ore

Rust - 39 milioni di ore

Minecraft - 38 milioni di ore

Street Fighter 6 – 35 milioni di ore

Ciò nonostante, per quanto in elenco compaiano giochi di punta come i consueti League of Legends e Grand Theft Auto V, i dati rivelano a giugno un calo di spettatori del 3% rispetto al mese precedente. Intanto, vi ricordiamo che, come annunciato alla TwitchCon 2023, in autunno arriveranno su Twitch le storie e il timer per la pubblicità.