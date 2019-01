PUBG e 12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus in offerta a prezzo speciale

Sony Interactive Entertainment ha lanciato una nuova offerta relativa a PlayStation Plus, che vi permetterà di acquistare l'abbonamento per dodici mesi in bundle con PlayerUnknown's Battlegrounds a prezzo speciale.

"Acquista PlayerUnknown's Battlegrounds e un abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus a soli 69,99€. La promozione è valida dalle ore 10:00 del 3 gennaio 2019 alle ore 10:00 del 13 gennaio 2019." Il bundle può essere acquistato direttamente dal PlayStation Store.

Ricordiamo che tutti gli abbonati potranno godere di numerosi vantaggi, tra cui offerte e sconti esclusivi e la possibilità di accedere alla libreria Instant Game Collection con giochi gratis per PS4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PS3. La lineup di gennaio include giochi come Steep, Portal Knights, Zone of the Enders HD Collection, Amplitude, Fallen Legion Flames of Rebellion e Super Mutant Alien Assault.