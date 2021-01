PUBG 2 è in arrivo? Secondo un leak l'annuncio è imminente

A distanza di mesi dall'arrivo delle notizie su Project XTRM sono spuntate nuove informazioni sui social circa la natura del progetto, il quale non sarebbe altro che un nuovo PlayerUnknown's Battlegrounds.

Stando infatti a quanto dichiarato dal leaker PlayerIGN su Twitter, il tanto chiacchierato Project XTRM corrisponderebbe a PlayerUnknown's Battlegrounds 2 e sarebbe in dirittura d'arrivo proprio come il nuovo PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile. Non è chiaro se si tratti di due giochi separati o di un unico titolo, dal momento che le traduzioni del post contenente le informazioni sono contrastanti. Secondo alcuni utenti che hanno tradotto il post, nel primo caso si tratterebbe di una versione 2.0 del popolare battle royale in sviluppo per tutte le principali piattaforme (incluse PlayStation 5 e Xbox Series X) con supporto al cross-play e, analizzando le vecchie informazioni su Project XTRM, in Unreal Engine 4. Per quello che riguarda invece la versione mobile del gioco, questa non dovrebbe supportare il cross-play ed è in arrivo esclusivamente su Android e iOS. Non possiamo però escludere che nei piani della software house vi sia un gioco unico con supporto al cross-play e in arrivo su tutte le piattaforme, così da emulare Fortnite Capitolo 2.

In ogni caso non dovremmo attendere molto per scoprire tutti i dettagli su Project XTRM, dal momento che sempre secondo i leaker l'annuncio potrebbe arrivare entro la fine del mese. Vi ricordiamo inoltre che Brendan Greene è attualmente al lavoro anche su PlayerUnknown's Prologue, nuovo gioco ambientato nello stesso universo del celebre battle royale.