PUBG adesso supporta il cross-play tra PS4 e Xbox One

PUBG Corp. ha appena pubblicato la Patch 4.3 per le versioni PlayStation 4 e Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds, che rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il battle royale. Oltre a tutti i contenuti già arrivati su PC una settimana fa, questo nuovo aggiornamento abilita il cross-play tra le due console di Sony e Microsoft.

Ciò significa che il bacino d'utenza si è allargato notevolmente, e adesso i giocatori di una piattaforma possono scontrarsi con quelli dell'altra. Purtroppo, al momento non è possibile fare squadra con gli amici che giocano su altre console, come avviene in altri giochi analoghi come Fortnite. PUBG Corp, in ogni caso, si è già messa al lavoro su questa funzionalità, e ha promesso di condividere nuove informazioni al riguardo quanto prima.

Il cross-play non è obbligatorio, dal momento che è possibile disattivarlo in ogni momento. Se i tempi per il matchmaking si allungano, in ogni caso, compare su schermo un messaggio che invoglia ad attivarlo. I giocatori delle due piattaforme vengono ora identificati da un'icona nel feed delle uccisioni e sul cadavere del loro alter ego digitale.

In aggiunta al cross-play, la patch 4.3 di PUBG per console introduce anche tutte le novità già approdate su PC, come la Maestria nella sopravvivenza (che si affianca alla Maestria nelle armi), l'ID PUBG (con il quale i giocatori possono mostrare i loro progressi ed esprimere la propria personalità), la nuova arma DBS (un fucile a pompa bullpup a doppia canna), e la risoluzione di molteplici bug. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale di PUBG. Ne approfittiamo per ricordarvi che il 10 ottobre arriverà in Italia la versione free-to-play di PUBG.