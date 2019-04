PUBG si aggiorna ed introduce un sistema di progressione per le armi

Il team di sviluppo di Playerunknown's Battleground, quello che è considerato da molti il padre del genere dei Battle Royale tanto in voga oggi, ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento in lavorazione da qualche mese, dal peso piuttosto importante di 5.6 GB.

Tale update ha apportato una nuova meccanica: un sistema di progressione delle armi. Si tratta di un sistema che tiene conto delle uccisioni effettuate con ciascuna arma, ognuna dotata di dieci gradi di padronanza, ciascuno da livelli di avanzamento. Migliorare dunque la propria abilità con un certo tipo di fucile ad esempio, vi farà avanzare nella scala dell'esperienza e sbloccherà ricompense specifiche non disponibili nello store.

Tra tali ricompense ci sono amuleti, simboli e medaglie. I primi funzionano in maniera simile a quanto visto in Rainbow Six Siege: sono ossia degli ornamenti estetici visibili sul lato dell'arma nella visuale in prima persona, mentre per quanto riguarda gli ultimi due, PUBG Corp. non ha ancora svelato il loro funzionamento.

Alla fine di ogni match, ci sarà una schermata con i risultati che mostra i propri progressi per i tipi di arma scelti durante la partita. I progressi sono visibili anche in un apposito menù, che tiene conto anche di altre statistiche, compresi i danni causati con un certo tipo di arma, ad esempio, in modo da far capire anche quanto manca alla prossima ricompensa.

Il rollout inizierà dapprima su PC, sui test server, per poi essere distribuito su larga scala. Su console come di consueto ci sarà da attendere un pochino in più. Che ne pensate? Vi fa piacere questo nuovo aggiornamento?

Recentemente PUBG ha festeggiato il secondo compleanno, mentre il suo autore Brendan Greene ha chiuso coi Battle Royale, e ha dichiarato di volersi dedicare ad altro.