PUBG si aggiorna su PS4 e Xbox One con una funzione di Apex Legends

Per la prima volta in assoluto da quando sono in giro, le versioni PlayStation 4 e Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds si sono aggiornate dando il benvenuto ad una funzione assente su PC, ovvero l'auto-equipaggiamento degli accessori per le armi.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, si tratta di una modifica volta al miglioramento dell'efficienza della fase di looting. "Riducendo il tempo per equipaggiare un accessorio, speriamo che i giocatori possano focalizzarsi maggiormente sulla componente strategica di PUBG, e allo stesso tempo godersi il feeling realistico per il quale PUBG è conosciuto". Si tratta di una funzionalità già utilizzata in Apex Legends e molto apprezzata dall'utenza, che contribuisce a tenere alto il ritmo dell'azione. Non è la prima volta che una trovata di Respawn viene utilizzata in un gioco concorrente: basti pensare al rientro dei giocatori, implementato anche in Fortnite sotto forma dei Furgoni di Riavvio.

In PUBG, la funzione di auto-equipaggiamento può essere inoltre personalizzata intervenendo su tre parametri: Auto-equipaggia accessori, Auto-equipaggia Mirino e Auto-rimpiazza accessori. Tutti e tre possono essere attivati o disattivati a piacimento. L'aggiornamento, già disponibile su console, introduce inoltre anche numerose risoluzioni di bug, miglioramenti alla mini-mappa e un ri-bilanciamento del loot. Maggiori dettagli sono reperibili al link che trovate in calce. Ne approfittiamo per segnalarvi che il papà della serie Dead Space si è messo al lavoro su un sparatutto narrativo di PUBG. Il battle royale, intanto, continua a vendere milioni di copie nonostante la concorrenza agguerrita di free-to-play come Apex Legends e Fortnite.