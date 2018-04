PUBG alla conquista dell'esport: in estate il primo torneo da 2 milioni di Dollari!

PlayerUnknown's Battlegrounds è entrato ufficialmente in quel framework esport che può contare sul supporto diretto da parte degli sviluppatori. PUBG Corp. ha infatti annunciato il primo torneo ufficiale supportato dall'interno: il PUBG Global Invitational 2018.

Il torneo si svolgerà a Berlino, in Germania, a partire dal 25 luglio con 20 squadre che si affronteranno per un montepremi totale di ben 2 milioni di Dollari.

Sebbene il termine "Invitational" sia presente nel nome dell'evento, i team saranno comunque in grado di qualificarsi per il torneo attraverso qualificazioni regionali che avverranno in Europa, Asia e Nord America.

L'anno scorso Bluehole collaborò con ESL per l'evento dedicato a PUBG nel Gamescom Invitational 2017, che metteva in palio un montepremi decisamente più contenuto: 350.000 Dollari.

Il nuovo Invitational è un importante passo in avanti per PUBG, sia in premi in denaro che nel coinvolgimento diretto di PUBG Corp.

Il genere battle royale ha dominato anche il mondo esport negli ultimi tempi. Ad esempio, lo scorso weekend, il 21 aprile, la H1Z1 Pro League ha debuttato ufficialmente su Facebook. Poi, nonostante non sia stato un evento ufficiale targato Epic Games, Ninja, la più grande streamer star di Fortnite, ha ospitato un torneo a Las Vegas.

Ora PUBG si è ufficialmente unito alla sfida con uno dei più grandi montepremi annunciati per quest'anno. Con Fortnite e PUBG che dominano già Twitch, questo torneo rappresenterà sicuramente un passo deciso e diretto verso la conquista dell'industria esport da parte dei battle royale.