PUBG: ancora un ritardo per la nuova, attesissima patch del titolo Bluehole

Questa settimana pareva la volta buona. Finalmente il tanto atteso maxi aggiornamento persembrava in procinto di arrivare nei server di test. Invece, purtroppo, arriva l'ufficialità: l'importante update che doveva anticipare l'arrivo della versione 1.0 del titolo non ci sarà per il momento.

L'aggiornamento, promesso da mesi dai ragazzi di Bluehole, sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds doveva apportare decise modifiche al move set dei personaggi e altre migliorie al titolo, in previsione della prossima versione 1.0 prevista ancora per la fine dell'anno. Purtroppo, a causa di un problema riscontrato all'inizio di questa settimana dal team di sviluppo, ritarderà i tempi di pubblicazione dell'update.

Attraverso l'account ufficiale di Twitter, gli sviluppatori hanno osservato che "Quando si opera nei server di test, dato che si utilizzano per lungo tempo è fondamentale che essi operino in un ambiente stabile". "Pertanto", prosegue il nuovo tweet, "riteniamo di dover ritardare il primo test ufficiale in programma per la versione 1.0 PC per permetterci un test più approfondito delle nuove funzionalità e contenuti".

Purtroppo, i ragazzi di Bluehole non hanno aggiunto altro in merito a una eventuale nuova data di pubblicazione della patch. L'aggiornamento più grande per PUBG di quest'anno sta creando non pochi problemi al team di sviluppo e, inoltre, il tempo a disposizione per rispettare la scadenza che avevano previsto si sta assottigliando sempre più.

In più, questo ritardo non è esattamente un segnale incoraggiante, se consideriamo i precedenti. Quasi ogni grande patch introdotta per il gioco è stata pubblicata in ritardo e quelle pubblicate in tempo hanno comunque causato ulteriori problemi imprevisti.

Insomma, speriamo che tutto fili liscio e che il team rispetti la finestra temporale precedentemente annunciata.