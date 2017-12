PUBG arriva su Xbox One il 12 dicembre: ecco l'orario di sblocco in Italia

Come già saprete,, Battle Royal che è riuscito a scatenare un vero e proprio fenomeno su PC con all'attivo più di 20 milioni di utenti, arriverà su Xbox One il 12 dicembre in Early Access grazie al programma Game Preview.

Microsoft ha quest'oggi diffuso maggiori informazioni sull'atteso debutto del titolo di Bluehole su console, andando a svelare tramite le pagine di MajorNelson.com l'orario di sblocco mondiale. Per quanto riguarda l'Italia, PlayerUknown's Battlegrounds sarà disponibile per essere giocato a partire dalle ore 12:00 AM. Per visualizzare la schedule completa, vi rimandiamo a questo indirizzo.

PlayerUnknown's Battlegrounds uscirà dalla fase di Early Access su PC a partire dal 20 dicembre, come annunciato ieri in occasione dei Game Awards 2017, ed arriverà su Xbox One il 12 dicembre (piattaforma sulla quale verranno resi disponibili alcuni contenuti esclusivi). Microsoft ha assicurato che supporterà il gioco come un vero e proprio first party.