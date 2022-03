PUBG: in arrivo gli NFT? Krafton stringe una partnership con Solana Labs

Krafton, il gruppo in cui confluiscono i team che si occupano di PlayerUknown's Battlegrounds, ha stretto una partnership con la piattaforma blockchain pubblica Solana Labs. Cosa può significare questo accordo per il celebre Battle Royale?

Krafton ha affermato che i suoi piani per la partnership con Solana Labs includono lo "sviluppo e il funzionamento di giochi e servizi basati su blockchain e NFT". Non è affatto da escludere, quindi, che gli NFT vengano introdotti all'interno di PUBG, passato al modello free-to-play e potenzialmente sul punto di diventare anche play to earn. Naturalmente al momento parliamo di supposizioni e ipotesi, e non è giunto alcun annuncio ufficiale che confermi l'introduzione di questi elementi all'interno dello shooter online.

"Krafton valuterà costantemente modi per lavorare a stretto contatto con società blockchain come Solana Labs mentre continuiamo a creare il nostro ecosistema Web 3", ha affermato in una nota Hyungchul Park, capo della divisione Web 3 di Krafton. "Solana rappresenta il meglio dell'ecosistema Web 3.0 e delle sue tecnologie. Attraverso questa collaborazione, Krafton acquisirà le informazioni necessarie per accelerare i suoi investimenti e la produzione di esperienze basate su blockchain". A febbraio, Krafton aveva già investito 6,6 milioni di dollari in un paio di startup NFT con sede in Corea per continuare a lavorare sulle sue operazioni Web 3.

Un titolo che sicuramente non accoglierà gli NFT è invece Final Fantasy XIV, come confermato dal director Naoki Yoshida.