PUBG sta per essere bannato in Afghanistan: 'Un violento spreco di tempo'

Sembra che i giocatori afghanistani appassionati di PUBG avranno non poche difficoltà a poter giocare il celebre battle royale prossimamente. Il governo talebano ha infatti annunciato il ban ufficiale del gioco su tutto il territorio nazionale, con effetto entro i prossimi 90 giorni.

A riportare la notizia è Khaama Press, che segnala che il ban non riguarderà soltanto la versione mobile di PUBG, ma anche la popolare piattaforma social TikTok. I motivi che hanno spinto i talebani a vietare la diffusione del gioco in Afghanistan sarebbero le sue tematiche violente che, secondo il governo, "deviano le generazioni più giovani" oltre ad essere "uno spreco di tempo per le persone".

Non è in ogni caso la prima volta che le autorità afghane ordinano il ban di PUBG, considerato che già lo scorso aprile si erano mosse verso tale direzione. Da allora però si è lavorato principali sui dettagli e su come implementare efficacemente il divieto, ormai prossimo a concretizzarsi. Il battle royale si è rivelato un grande successo in Afghanistan a partire dall'inizio del 2021, riuscendo ad un certo punto a coinvolgere oltre 100.000 persone in una singola giornata. Anche per questo motivo il gioco è divento oggetto di attenzione e preoccupazione da parte dei talebani.

Tornando in occidente, ricordiamo che l'evento crossover tra PUBG ed Assassin's Creed è arrivato ai suoi giorni finali sia su mobile che su PC e console, pertanto avete ancora tempo fino al 22 settembre per scoprire i contenuti legati alla serie Ubisoft.