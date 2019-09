PUBG è il primo Battle Royale Mobile a incassare un miliardo di dollari

PlayerUnknown’s Battelgrounds, sviluppato da Bluehole, gode di un successo inarrestabile anche in ambito mobile. Dopo il rilancio in Cina, sotto il nome di Game for Peace, PUGB Mobile è ufficialmente il primo Battle Royale Mobile ad aver superato il miliardo di dollari di incasso.

Come svelato da sensortower.com, da quando PUBG Mobile è tornato disponibile anche in Cina, con nuovi elementi dedicati alla propaganda militare filo-cinese, Tencent (il publisher asiatico del gioco) ha visto le crescite dei guadagni, relative agli acquisti in-app, aumentare del 540% in un solo anno. I dati tengono conto sia della versione Android che della versione iOS.

Nell'agosto 2018 le entrate mensili globali registrate da PUGB Mobile si attestavano intorno ai 25 milioni di dollari. Nel giro di un solo anno la cifra è salita a 160 milioni. Per quanto riguarda la versione iOS, al di fuori della Cina, PUGB Mobile ha registrato un aumento annuale delle entrate pari al 165%. Lo scorso mese di luglio il gioco contava 21 milioni di utenti registrati. In un solo mese, il numero è più che raddoppiato, superando i 45 milioni di giocatori.



Il più agguerrito rivale di PUBG Mobile, Fortnite Mobile, ha fatto invece registrare una diminuzione del 36% degli incassi mensili provenienti dagli acquisti in-app in versione iOS (i dati di vendita non tengono conto della Cina, dove il gioco non è ancora stato pubblicato). Prima di salutarvi vi invitiamo a dare un'occhiata alla recensione di PUBG Mobile del nostro Giovanni Calgaro, per scoprire come il Battle Royale di Bluehole se l'è cavata al momento del suo esordio su dispositivi mobili Android e iOS.