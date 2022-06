PUBG Battlegrounds accoglie Deston, la nuova mappa: sarà la più grande e ricca di sempre!

Il team Krafton ha presentato ufficialmente Deston, la nuova mappa di PUBG Battlegrounds che darà modo agli appassionati dell'ormai storico sparatutto battle royale di immergersi in quella che, a detta degli stessi sviluppatori, sarà "l'ambientazione più grande, stratificata e densa di sempre".

Prendendo spunto dai feedback ricevuti in questi mesi dagli appassionati, Krafton afferma infatti di aver dato vita a uno scenario ricco di contenuti. La nuova mappa Deston, la prima dopo oltre un anno, presenta un layout 8x8 e offre numerosi ambienti urbani come città, villaggi e avamposti immersi in una natura che, tra colline, pianure e paludi, propone un ventaglio ancora più ampio di soluzioni di gameplay rispetto alle ambientazioni proposteci fino ad oggi dagli sviluppatori al seguito di Brendan Greene.

Gli esploratori di Deston potranno addentrarsi in biomi urbani e naturali che ricreeranno in maniera realistica un campo di battaglia che obbligherà i giocatori a variare costantemente il proprio approccio, spaziando dalla guerriglia urbana alle tattiche più "silenziose" per sorprendere i nemici dal fitto della boscaglia o dai tetti dei tanti edifici che imperlano il paesaggio.

Il lancio della mappa Deston è previsto con l'aggiornamento che interesserà tutte le versioni PC, Google Stadia, PlayStation e Xbox di PUBG Battlegrounds nella giornata di mercoledì 13 luglio. In calce e in cima alla notizia trovate i video di presentazione e le numerose immagini ingame confezionate da Krafton per mostrarci i biomi e le ambientazioni più importanti di Deston.