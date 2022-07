PUBG Battlegrounds, in arrivo la patch next-gen: 4K su Xbox Series X, 1440p su PS5

Nelle prossime settimane PUBG Battlegrounds riceverà la corposa patch 18.2 che introdurrà la nuova mappa Deston, le nuove funzionalità Bloccante e Pompa di Carburante, l'arma O12 e il veicolo Idrosivolante.

In aggiunta ai nuovi contenuti, la Patch 18.2 affinerà ulteriormente l'esperienza di gioco, senza farsi mancare un aggiornamento tecnico per tutte le versioni console, dalle vecchie PS4 e Xbox One alle nuove PS5 e Xbox Series X|S. Lavorando a stretto contatto con i rispettivi produttori, gli sviluppatori di PUBG Studios hanno messo a punto le seguenti modalità grafiche:

Xbox Series X

60 FPS

4K (2160p)

FXAA → TAA

Xbox Series S

60 FPS

FHD (1080p)

FXAA

Xbox One X

Opzione “Priorità alla risoluzione”:

30 FPS

4K

FXAA → TAA

Questa opzione viene mostrata a prescindere dalle caratteristiche del monitor.

Opzione “Priorità ai frame”:

60 FPS

FHD

FXAA → TAA

Questa opzione viene mostrata a prescindere dalle caratteristiche del monitor.

Xbox One S

30 FPS

FHD

FXAA

PlayStation 5

Monitor 4K

60 FPS

QHD (1440p)

FXAA → TAA

Monitor non in 4K

60 FPS

FHD (1080p)

FXAA → TAA

PlayStation 4 Pro

Opzione “Priorità alla risoluzione”

30 FPS

QHD

FXAA → TAA

Quest’opzione viene mostrata solamente sui monitor che supportano il 4K.

Opzione “Priorità ai frame”:

60 FPS

FHD

FXAA → TAA

Quest’opzione viene mostrata solamente sui monitor che supportano il 4K.

PlayStation 4 Slim

30 FPS

FHD

FXAA

Come avete avuto modo di vedere, le versioni Xbox Series X, Xbox One X, PS5 e PS4 Pro permetteranno di scegliere tra due diversi tipi di anti-aliasing, TAA ed FXAA, per permettere di risolvere gli eventuali problemi di ghosting causati dalla prima delle due soluzioni. Impossibile non notare, inoltre, la cospicua differenza di risoluzione tra Xbox Series X e PS5, con la prima in grado di spingersi fino al 4K e la seconda limitata a 1440p. La pubblicazione della patch 18.2 è fissata su console per il 21 luglio (13 luglio su PC), trovate il changelog completo a questo indirizzo.