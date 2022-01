PUBG Battlegrounds è free-to-play: Plus e Gold non servono, ma la Ranked si paga

Come largamente anticipato sul finire dello scorso anno, oggi 12 gennaio 2022 PUBG Battlegrounds è diventato free-to-play: ciò significa che a partire da oggi il capostipite dei battle royale moderni può essere giocato gratuitamente su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC via Steam e Google Stadia.

PUBG Battlegrounds Free-to-play | Link per il download

In quanto free-to-play, PUBG Battlegrounds può essere giocato su console senza un abbonamento a PlayStation Plus o a Xbox Live Gold. È bene precisare, tuttavia, che la versione free-to-play non offre tutte le funzionalità dell'ormai vecchia versione premium. Per accedere ad alcune modalità, tra cui la Classificata e le Partite Personalizzate, è necessario acquistare il DLC Battlegrounds Plus a 12,99 euro. Questo contenuto scaricabile dà accesso a:

Potenziamento del +100% dei PE maestria nella sopravvivenza;

Carriera: scheda Medaglie;

Modalità classificata;

Creazione di partite personalizzate;

Cappello da capitano mimetico;

Maschera da capitano mimetica;

Guanti da capitano mimetici;

Bonus 1.300 G-Coin.

Il discorso cambia per gli utenti storici. I giocatori PC, Xbox e Stadia che hanno comprato PUBG Battlegrounds prima della transizione a free-to-play e gli utenti PlayStation che hanno riscattato il Pacchetto Speciale di Transizione Free To Play prima del 10 gennaio riceveranno automaticamente e gratuitamente il Pacchetto Commemorativo Speciale PUBG, che include al suo interno Battlegrounds Plus e altre ricompense esclusive (Corsetto retaggio agguerrito, Giacca retaggio agguerrito, Guanti retaggio agguerrito, Pantaloni retaggio agguerrito, Stivali retaggio agguerrito, Padella retaggio incatenato e Targhetta retaggio agguerrito).

Prevedibilmente, il passaggio free-to-play ha subito fatto crescere la base utenti di PUBG Battlegrounds su Steam.