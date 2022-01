PUBG Battlegrounds free to play sta spaccando tutto, i giocatori sono cresciuti del 486%

Il passaggio a free to play sta facendo decisamente bene a PUBG Battlegrounds, il nuovo modello di business sta attirando un gran numero di giocatori e gli utenti attivi sono cresciuti del 486% nella settimana successiva all'inizio della distribuzione gratuita.

Lanciato nel 2017, PUBG ha dato vita di fatto al fenomeno dei Battle Royale riscuotendo notevole successo negli Stati Uniti, in Asia e in Sudamerica, negli anni successivi però l'esplosione di Fortnite, APEX Legends e altri giochi appartenenti allo stesso filone ha messo in ombra PlayerUnknown's Battlegrounds, apparentemente incapace di continuare a generare numeri necessari alla sua stessa sopravvivenza.

PUBG Battlegrounds ha conquistato 690.000 giocatori nel passaggio a Free to Play e il tempo di gioco medio è aumentato di oltre il 100% su PC e del 400% su console PlayStation. Prima del passaggio al F2P, il gioco ha venduto 75 milioni di copie fisiche e digitali ma evidentemente la transizione al modello di business gratuito con acquisti in-app si è rivelata particolarmente felice.

Per giocare a PUBG Battlegrounds non servono PlayStation Plus e Xbox Live Gold, su console è possibile giocare senza alcun abbonamento premium, esattamente com accade su PC, ci sono però contenuti e modalità accessibili dai giocatori solo ed esclusivamente a pagamento.