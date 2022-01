PUBG diventa gratis: server offline, ultime ore per vincere PS5 e Xbox Series X

Come annunciato sul finire dello scorso anno, PUBG Battlegrounds diventerà un free to play nel gennaio 2022, con l'appuntamento ormai decisamente imminente.

Il passaggio al modello di distribuzione gratuita del battle royale è infatti in programma per la giornata di domani, mercoledì 12 gennaio 2022. Per prepararsi ad affrontare la novità al meglio, il team di sviluppo di PUBG Battlegrounds ha da tempo invitato gli appassionati ad effettuare la pre-registrazione al titolo tramite il sito dedicato, del quale vi riportiamo il link di seguito:

Effettuando la pre-registrazione e collegando all'account un ID KRAFTON, i giocatori hanno potuto partecipare a diversi eventi promozionali, che ora si avviano al termine. Vi sono però ancora alcune ore per approfittarne, con la scadenza fissata per le ore 23:59 del 12 gennaio. In particolare, effettuare la pre-registrazione entro questo termine consentirà di ricevere le seguenti ricompense:

Uno Zaino Inarrestabile liv. 1;

Una Maglietta Inarrestabile;

Un Coupon slot preset (7 giorni);

Una volta completato il processo di pre-registrazione, sarà inoltre attivato un link tramite il quale invitare altri amici a fare lo stesso. Sfruttando questa possibilità entro la mezzanotte di domani, sia il giocatore sia gli amici riceveranno ulteriori ricompense:

Un Elmetto Inarrestabile liv. 1 (tutti);

Una Scatola G-Coin ferro (tutti);

Una partecipazione a "Ricompense bonus": riscattando le ricompense entro il 31 gennaio 2022, si parteciperà automaticamente ad un'estrazione che mette in palio Alienware x15 (PC, 10 vincitori), Xbox Series X (console, 3 vincitori), PlayStation 5 (console, 2 vincitori), Razer Kraken (PC e console, 15 vincitori), 10.000 G-Coin (PC e console, 100 vincitori);

Al momento, ha già preso il via la manutenzione dei server di PUBG Battlegrounds, che resterannofino al completamente delle procedure di passaggio al modello free to play. Salvo imprevisti, il processo avrà una durata complessiva di circa 38 ore, con ilche dovrebbe dunque divenire disponibile alledel fuso orario italiano di giovedì 12 gennaio 2022.