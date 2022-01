PUBG Battlegrounds sul podio dei più giocati su Steam dopo il passaggio a free to play

Dal 12 gennaio PUBG Battlegrounds diventa free to play, una mossa che sembra aver fatto molto bene al gioco dal momento che è tornato sul podio dei titoli più giocati su Steam, dopo mesi di assenza dalla Top 10.

Nel momento in cui scriviamo PUBG Battlegrounds può contare su 332.000 giocatori attivi con un picco di 335.000, meglio di lui solamente DOTA 2 con 363.000 giocatori e Counter Strike Global Offensive con 424.000 player attivi. PUBG Battlegrounds si lascia alle spalle colossi come APEX Legends (131.000 giocatori), GTA V (80.000 giocatori) e Team Fortress 2 che al momento non supera quota 68.000 utenti. Chiunque ha effettuato la pre-registrazione su Steam riceverà i seguenti contenuti bonus per PUBG Battlegrounds:

Zaino Inarrestabile livello 1

Maglietta Inarrestabile

Coupon slot preset (7 giorni)

In vendita troviamo anche lo speciale pacchetto Special Plus che include:

Survival Mastery XP +100% boost

Carriera Medal Tab

Modalità Classificata

Creazione e partecipazione ai Match Custom

Captain's Camo Hat

Captain's Camo Mask

Captain's Camo Gloves

Bonus 1300 G-Coin

Il gioco è comunque giocabile senza bisogno di effettuare acquisti in-app e la versione base free to play offre tutto quello che serve per divertirsi a costo zero. Una buona occasione per provare con mano il titolo che ha originato il fenomeno dei Battle Royale, letteralmente esploso negli anni a cavallo tra il 2017 e il 2020.