PUBG: Bluehole conferma i 60 fps su Xbox Series X e PS5, ecco tutti i dettagli

Dopo aver annunciato l'aggiornamento per le versioni current-gen, gli sviluppatori di Bluehole sono tornati a parlare delle prestazioni di cui PlayerUnknown's Battlegrounds potrà godere su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La versione current-gen del famoso Battle Royale potrà infatti godere di un framerate fissato a 60 fps su PS5 e Xbox Series X mentre su Xbox Series S rimarrà stabile, almeno inizialmente, sui 30 fps. Come si legge nella nota degli sviluppatori PlayStation 5 sfrutterà la build pensata per PS4 Pro e nella modalità "Priorità al Framerate" il gioco arriverà fino a 60 fps. Allo stesso modo Xbox Series X utilizzerà la versione di Xbox One X e anche in questo caso bisognerà selezionare l'apposita modalità per raggiungere i 60 fps.

Xbox Series S farà invece girare la versione per Xbox One S, che al momento funziona solo a 30 fps, ma i ragazzi di Bluehole hanno già dichiarato di essere al lavoro per superare questo limite nel futuro prossimo. L'opzione "Priorità al Framerate" verrà resa disponibile con l'aggiornamento 9.1 di ottobre e gli sviluppatori hanno sottolineato che dopo lunghi test effettuati sulle nuove console, PlayerUnknown's Battlegrounds fornirà prestazioni estremamente fluide e stabili, con caricamenti veloci e cali di framerate minimi.

Con il prossimo aggiornamento PlayerUnknown's Battlegrounds si arricchirà con la nuova mappa Paramo che farà il suo debutto il 21 ottobre su PC e il 29 ottobre su console.