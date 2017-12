PUBG: Bluehole vorrebbe portare il gioco su PS4 ed estendere il franchise ad altri media

Durante un'intervista condotta da InvenGlobal , Chang Han Kim, CEO di, divisione interna diche si occupa specificatamente di, è tornato a discutere degli ambiziosi progetti che la compagnia ha attualmente in mente per il suo celebre Battle Royal.

In particolare, a Chang Han Kim è stato chiesto se il gioco, attualmente disponibile su PC e Xbox One, arriverà mai anche su PlayStation 4. Questa la risposta del CEO: "Dal momento che sarà un titolo esclusivo per Xbox One per il momento, ci piacerebbe concentrarci sul completare questa versione del gioco per ora. Se ne avremo l'opportunità, il nostro obiettivo finale sarà quello di lanciare il titolo su ogni piattaforma". Sembrerebbe a questo punto confermata l'esclusività temporale detenuta da Microsoft su console e, di conseguenza, la volontà di Bluehole di portare il gioco prima o poi anche sulla piattaforma Sony (e chissà che non ci siano progetti in cantiere anche per Nintendo Switch).

Cambiando argomento, si è poi discusso di un'ipotetica estensione di PUBG ad altri media, oltre quello videoludico.

"Mi piacerebbe che PUBG possa diventare un franchise multimediale. Vogliamo entrare a far parte di diversi tipi di industrie, come ad esempio gli eSport, il cinema, i cartoni animati, film d'animazione ecc. In effetti, abbiamo già ricevuto 'telefonate d'affetto' da Hollywood e Netflix".

PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC e Xbox One. Il gioco ha raggiunto la soglia dei 3 milioni di utenti connessi contemporaneamente.