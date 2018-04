PUBG: Brendan Greene parla del futuro eSport di PlayerUnknown's Battlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds ha visto molti alti e bassi nell'ultimo anno. Ora che il gioco è più stabile, al di fuori di alcuni problemi persistenti su PC e Xbox One, il piano è quello di contribuire a portare la parte esport di PUBG al livello successivo.

Brendan "PlayerUnknown" Greene ha parlato del futuro del gioco in una recente intervista, affermando che il team sta attualmente "investendo molto nella creazione di un'infrastruttura esport".

"Stiamo costruendo un team esport a livello globale, tra gli Stati Uniti e l'Europa e l'Asia, e stiamo davvero cercando di sviluppare gli strumenti necessari per supportare le organizzazioni e i giocatori esport", ha affermato Greene.

Lo stesso sembra addirittura avere un piano pluriennale per il framework esport di PUBG. "Voglio vederlo come un esport con eventi che si svolgono in grandi stadi e un campionato della durata di un anno, è quello che è stato il mio sogno per la battle royale, è lì che voglio giungere". "Vogliamo costruire questo gioco come un servizio", ha detto Greene.

"Vogliamo costruire una piattaforma per le varie modalità di gioco, non solo per la battaglia reale, ma per le altre modalità di gioco che abbiamo mai inserito nei server degli eventi o che la community ha sviluppato con giochi personalizzati. Vogliamo portare i nostri giochi personalizzati a ancora più persone quest'anno. Per noi si tratta di creare una piattaforma e creare una sorta di base stabile per un possibile esport o semplicemente una piattaforma per le diverse modalità di gioco".

Nel suo iniziale periodo negli esport, PUBG ha visto alcuni miglioramenti minori. La modalità spettatore e i sistemi di back-end che aiuterebbero gli organizzatori dei tornei a trasformarlo in un grande spettacolo non sono purtroppo ancora arrivati. Secondo quanto promesso da Greene e dalla stessa PUBG Corp. questo tipo di miglioramenti saranno i prossimi della lista.

Per quanto riguarda la rivalità con Fortnite, a Greene è stato anche chiesto cosa ne pensasse del fatto che alcuni dicessero che PUBG stava copiando Fortnite con il suo nuovo sistema di emote in-game.

"È stato divertente, quando abbiamo rilasciato gli Emote, le persone dicevano: stai copiando Fortnite! Bene, no" ha detto Greene. "Abbiamo registrato questi Emote a Praga l'anno scorso, prima che fosse annunciato anche il Battle Royale di Fortnite. Avevamo già intenzione di mettere nel gioco un mezzo di comunicazione non verbale perché ci sono alcune persone con i microfoni, alcune persone senza microfoni, quindi avere un modo per comunicare con i membri della squadra è essenziale ed è essenziale per un titolo così tattico”.