PUBG, Brendan Greene si esprime sul futuro eSport del gioco: "non è ancora pronto"

ha discusso del potenziale di PlayerUnknown's Battlegrounds come un esport durante una recente intervista e ha dichiarato che non crede che il titolo sia ancora pronto, ma che "".

Il genere Battle Royale è diventato famoso negli ultimi anni e PUBG è, attualmente, il più popolare del genere. Il gioco è il più giocato su Steam e sembra possedere un margine confortevole sui diretti competitor. È anche molto popolare per lo streaming di contenuti, in diretta competizione con League of Legends per il primo posto dei più visti su Twitch.

Un gran numero di organizzazioni di esport, tra cui OpTic Gaming, TSM, FaZe Clan, Cloud9, Team Liquid e molti altri stanno già iniziando ad assemblare le squadreche saranno in grado di competere sul titolo. Riguardo a questo aspetto, parlando alla BBC Radio 1, Greene ha predicato estrema cautela, condividendo i suoi pensieri su squadre ed eventi futuri per il gioco, facendo capire chiaramente che non crede che il gioco sia ancora pronto.

“Il Battle Royale potrebbe essere uno straordinario esport, ma dobbiamo farlo bene. [...] dobbiamo costruire una base per far sì che ciò accada e ci vuole tempo. [...] Tutta la comunità sta dicendo che siamo pronti per gli esport. Non lo siamo ancora ma ci sarà un giorno anche per questo. Ci sono già stati importanti tornei come l'Intel Extreme Masters di Oakland con un montepremi di 200.000 dollari ed è stato vinto da All authority, una squadra francese”.

Ci sono stati anche eventi dedicati alla Gamescom e alla convention G-Star in Corea del Sud ma Greene è pronto a mettere in chiaro che questi eventi devono considerarsi più un “test” che essere eventi veramente competitivi.

“Stiamo ancora cercando il formato giusto, come farlo, come gestire gli eventi per dare agli organizzatori abbastanza tempo per organizzare il tutto e assicurarci il fair play tra i giocatori. Ci metteremo del tempo, ma non abbiamo fretta. Crediamo che il Battle Royale potrebbe essere uno straordinario esport, ma dobbiamo farlo bene”.