PUBG: cambiamenti in arrivo per il bilanciamento della Zona Blu

hanno rivelato i propri piani a breve termine per migliorare il bilanciamento di PlayerUnknown's Battlegrounds , in particolare per quanto riguarda la gestione delle zone blu nel corso delle partite.

Dopo l'ultima patch per la versione PC finalizzata a limitare i problemi di lag, gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds torneranno a concentrarsi sul bilanciamento delle partite. Il primo passo riguarderà la gestione della zona blu, vale a dire quella porzione casuale della mappa in cui i giocatori non possono sostare durante i match (pena la riduzione della salute).

L'idea è quella di diminuire il danno subito all'interno di quest'area nelle fasi centrali delle partite, aumentandone invece l'entità (seppur lievemente) in quelle conclusive. A metà incontro, inoltre, la velocità del muro blu verrà diminuita per poi risalire sul finire del match.

L'obiettivo degli sviluppatori è semplice: evitare che troppi giocatori finiscano per morire nella zona blu, tenendo alti il numero di scontri a fuoco e il ritmo di gioco. Queste modifiche verranno messe alla prova con i prossimi update in arrivo sui test server per PC. Cosa ne pensate?