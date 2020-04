PUBG come Fortnite: arrivano i Bot con la Stagione 7

La Stagione 7 di PlayerUnknown's Battlegrounds è ora disponibile su tutte le piattaforme, una nuova opzione ha però fatto arrabbiare la community: parliamo naturalmente dei Bot, idea che non è riuscita a far breccia nei cuori dei giocatori.

Sebbene gli sviluppatori non abbiano confermato l'arrivo dei Bot, i giocatori confermano la loro introduzione e su ResetERA si sta discutendo molto di questo aspetto, con commenti come quello di Brasil, che afferma "i bot hanno rovinato il mio interesse verso Fortnite, preferisco un matchmaking più lungo che ritrovarmi con i bot in partita", dichiarazione che ha raccolto molti consensi.

I bot di PUBG sono disponibili solo nelle partite pubbliche e non troveranno spazio nei match privati, questo però non sembra aver placato gli animi, almeno per il momento. Ricordiamo che da ieri PUBG è disponibile su Google Stadia, gratis per gli abbonati Stadia PRO, indubbiamente una bella notizia per gli utenti Stadia, che potranno così divertirsi con uno dei giochi più amati e popolari degli ultimi anni.

Nonostante il maggior successo di Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds continua a restare sulla cresta dell'onda in particolar modo per quanto riguarda il circuito competitivo.