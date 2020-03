PUBG compie 3 anni e regala skin ai fan del Battle Royale: ecco come scaricarle gratis

Per festeggiare il terzo anniversario di PlayerUnknown's Battlegrounds, gli sviluppatori di PUBG Corp. invitano tutti gli appassionati del Battle Royale a celebrare l'evento scaricando gratis delle skin "a tema" per i propri personaggi digitali.

L'iniziativa lanciata dagli autori di PUBG prevede il download, da parte di tutti i giocatori del loro sparatutto free-to-play su PC, PS4 e Xbox One, del 3th Anniversary Box.

All'interno del pacchetto aggiuntivo troviamo una felpa e delle skin celebrative per il paracadute e il fucile M416. Il DLC in questione è già disponibile in via del tutto gratuita e potrà essere riscattato fino al 23 aprile su PC, oppure fino al 25 aprile su console: per accedervi, basta recarsi all'interno della schermata Utility e sbloccare il 3th Anniversary Box all'interno del tab Crate.

Approfittando dell'occasione, i vertici di PUBG Corp. hanno delineato il quadro degli aggiornamenti futuri che interesseranno il battle royale per tutto il 2020, anticipando ad esempio una completa revisione grafica e contenutistica per la mappa Vikendi e l'introduzione di ulteriori elementi che comprenderanno, ad esempio, nuove ambientazioni, elementi di equipaggiamento inediti e meccaniche di gameplay originali.

A chi ci segue, ricordiamo che tra i tanti appassionati di PlayerUnknown's Battlegrounds troviamo anche diverse stelle del calcio, come Lautaro Martinez e Mauro Icardi che restano a casa a giocare a PUBG per trascorrere il tempo in queste difficili giornate dominate dalle notizie legate al diffondersi del Coronavirus in tutto il mondo.