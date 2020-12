PUBG conquista il 2020 con 2,6 miliardi di dollari: ecco i 5 giochi mobile più redditizi

Con l'arrivo di PUBG su PlayStation 5 e Xbox Series X, l'universo del battle royale espande progressivamente i propri confini, ampliando il numero di piattaforme sulle quali è presente.

È tuttavia la declinazione mobile del gioco a far segnare al team di sviluppo un record decisamente di rilievo. Mentre PUBG Mobile lancia un ricco programma eSport per il 2021, il titolo rappresenta la produzione videoludica più redditizia dell'intero 2020 su dispositivi mobile. A siglare il risultato è una ricerca condotta da Sensor Tower, che quantifica in oltre 2,6 miliardi di dollari le rendite accumulate da Player Unknown's BattleGround nell'ultimo anno su sistemi iOS e Android. Un risultato impressionante, ottenuto combinando le performance sul mercato raggiunte da PUBG Mobile e da Game For Peace, versione del gioco disponibile in territorio cinese.



Segue a ruota Honor of Kings, distribuito da Tencent, che tramite App Store e Google Play ha realizzato introiti per circa 2,5 miliardi di dollari nel solo 2020. Medaglia di bronzo invece per l'intramontabile Pokémon GO di Niantic, nonostante la necessità per gli Allenatori di modificare le proprie abitudini di gioco per conformarsi alle esigenze di contenimento della crisi sanitaria internazionale. L'avventura a tema Poket Monster ha fruttato nel corso dell'anno 1,2 miliardi di dollari, con un notevole incremento di oltre il 30% rispetto ai risultati del 2019. Al quarto e quinto posto si posizionano infine Coin Master, di Moon Active, e Roblox, di Roblox Corporation, rispettivamente con 1,2 miliardi di dollari e 1,1 miliado di dollari.