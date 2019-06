PUBG continua a vendere milioni di copie, nonostante Fortnite e Apex Legends

Apex Legends e soprattutto Fortnite sono i battle royale più giocati del momento. Il merito, oltre che delle loro indubbie qualità, è anche della formula free-to-play con la quale vengono proposti, che consente a milioni di persone di iniziare a giocare senza spendere alcune centesimo.

Il titolo che ha dato vita al fenomeno, PlayerUnknown's Battlegrounds, continua invece ad essere proposto a pagamento su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A giudicare dai dati forniti da SuperData, in ogni caso, il prezzo d'ingresso non sembra affatto rappresentare un ostacolo al successo del titolo di Bluehole: da gennaio a maggio 2019, PUBG ha infatti venduto la bellezza di 4,7 milioni di copie digitali sulle tre piattaforme sopramenzionate, che gli hanno consentito di affermarsi come uno degli shooter più venduti in assoluto.

Nonostante la grandezza della comunità non possa rivaleggiare con quella di Fortnite, si tratta sicuramente di un grande risultato per un titolo in giro dal 2017. Il battle royale di Epic Games, dal canto suo, sta attraversando una fase di stanca. Stando a SuperData, le entrate di Fortnite sono calate del 38% in un anno.