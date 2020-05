PUBG Cross-play: come giocare in squadra con gli amici su PS4 e Xbox One

Grazie agli ultimi aggiornamenti i giocatori PS4 e Xbox One di PUBG possono giocare nella stessa squadra. In questa mini-guida vi spiegheremo brevemente come attivare il cross-play in PUBG, e come sfruttare le nuove funzioni per formare una squadra con gli amici che giocano su PS4 e Xbox One.

Il cross-play tra utenti PS4 e Xbox One è stato introdotto con la patch 4.3 di PUBG. L'aggiornamento si era limitato a permettere agli utenti delle due console di giocare gli uni contro gli altri, tramite matchmaking. Ad ogni modo, i giocatori che non sono interessati al cross-play possono disabilitare la relativa opzione dalle impostazioni, in modo da giocare solo contro gli altri utenti della stessa piattaforma.

Nel caso il matchmaking si rivelasse lento, comunque, il giocatore viene incoraggiato ad abilitare l'opzione di cross-play, così da avere maggiori opzioni di abbinamento e trovare più facilmente le partite.

Come giocare in squadra con utenti PS4 e Xbox One in PUGB

Con l'arrivo della Stagione 6 di PUGB il cross-play è stato esteso con la possibilità di formare una squadra "mista" composta da giocatori PS4 e Xbox One.

Questo è possibile grazie alla nuova lista amici. Adesso gli utenti di PUBG possono cercare e aggiungere altri giocatori come amici sia che questi provengano dalla stessa console, sia che provengano da una piattaforma diversa. Inoltre, l'elenco degli amici è adesso composto da quattro schede:

Piattaforma : mostra la lista amici suddivisi per piattaforma. I giocatori aggiunti alla lista amici tramite il loro gamertag Xbox Live (Xbox) o PSN (PS4) verranno mostrati qui.

: mostra la lista amici suddivisi per piattaforma. I giocatori aggiunti alla lista amici tramite il loro gamertag Xbox Live (Xbox) o PSN (PS4) verranno mostrati qui. Amici PUBG : questa è la nuova lista amici che permette di seguire tutti gli amici aggiunti mediante i gruppi cross-play. I giocatori possono aggiungere amici selezionando "Segui" quando guardano il profilo di un altro giocatore.

: questa è la nuova lista amici che permette di seguire tutti gli amici aggiunti mediante i gruppi cross-play. I giocatori possono aggiungere amici selezionando "Segui" quando guardano il profilo di un altro giocatore. Recenti : mostra i giocatori con cui avete giocato in squadra nelle partite recenti.

: mostra i giocatori con cui avete giocato in squadra nelle partite recenti. Squadra: mostra i vostri attuali compagni di squadra.

Dalla schermata degli amici recenti, inoltre, è possibile aggiungere nuovi amici scegliendo tra gli utenti con cui avete giocato nelle ultime partite.

Cross-play di PUBG tra console e PC?

Al momento le funzionalità di cross-play sono disponibili solo su PS4 e Xbox One. Allo stato attuale, dunque, i giocatori PC e gli utenti console non sono in grado di giocare insieme o gli uni contro gli altri. Questo è dovuto al fatto che le versioni PC e console di PUBG girano su server diversi, e che gli sviluppatori non sembrano intenzionati a estendere il cross-play tra i due ecosistemi. Per conoscere ulteriori dettagli, tuttavia, non riamane che attendere nuove informazioni ufficiali in merito.