PUBG e CS:GO saranno i protagonisti del primo WeArena Italian Challenge!

Tra poco meno di due settimane prenderà il via la prima edizione della WeArena Italian Challenge . Il, a Villesse, in provincia di Gorizia, si scontreranno i migliori giocatori d'Italia in due tornei dedicati, rispettivamente a

Questa due giorni interamente dedicata all'esport è resa possibile grazie al supporto delle community nazionali di riferimento (ovvero CS:GO Italia e PUBG Italia), nonché dell’ASD Frogbyte LAN Party, che si occupa dell'organizzazione dell'evento.

Le prime tre squadre classificate nella competizione di CS:GO potranno contare su un montepremi del valore totale di ben 3.400€ così suddivisi:

Prima squadra classificata: €1750,00;

Seconda squadra classificata: €1000,00;

Terza squadra classificata: €650,00.

Il formato del torneo è una formula a gironi (2x4 squadre) che si terrà Sabato 24, mentre i Playoff con le 4 migliori squadre e la finalissima si giocheranno Domenica 25.

Partner ufficiale del torneo, per l'occasione, sarà ASUS Republic of Gamers che per i vincitori dell'evento a squadre riservato a PUBG, metterà in palio i seguenti premi per ogni componente del team:

Prima squadra classificata: Tastiera ROG Flare (1 per MVP);

Secondi classificati: Cuffia ROG Strix Fusion 300;

Terzi classificati: Mouse ROG Strix Evolve.

Il formato del torneo è SQUAD FPP (team di 4 giocatori) e si svolgerà in 6 round nell'arco di tutta la giornata di domenica 25 Marzo. Gli slot disponibili sono per 12 squadre (48 giocatori).



Inoltre, Sabato 24 Marzo in concomitanza con la fase a giorni del torneo di CS:GO si svolgerà anche il Frogbyte Showdown, torneo in SOLO di PlayerUnknown's Battlegrounds.



Il formato di questo torneo è in "SOLO FPP" e si svolgerà in 6 round nell'arco della giornata dalle 11:00 alle 22:00, con pause pranzo e cena e due custom game nel pomeriggio.



Per i primi tre classificati in questa modalità, i premi saranno i seguenti:



Primo classificato: Tastiera ROG Flare + biglietto d'ingresso al FROGBYTE 2018;



Secondo classificato: Cuffia ROG Strix Fusion 300 + biglietto d'ingresso al FROGBYTE 2018;



Terzo classificato: Mouse ROG Strix Evolve + biglietto d'ingresso al FROGBYTE 2018;



Primo classificato Free Agent: Felpa Frogbyte + biglietto d'ingresso al FROGBYTE 2018.



Per tutte le informazioni sull'evento e sulle modalità di partecipazione e le iscrizioni,vi invitiamo a consultare la pagina Facebook ufficiale di WeArena oppure il sito ufficiale.

In bocca al lupo a tutti e, ovviamente, partecipate numerosi!