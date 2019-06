PUBG: date, location e prize pool della prima Nations Cup del battle royale

Abbiamo già parlato dello stato di salute di PUBG. A dispetto di quanto si possa pensare (e nonostante il fenomeno Fortnite l'abbia in parte oscurato), infatti, il battle royale al momento gode di un buon momento. Tanto da essere uno tra i titoli competitivi più apprezzati, soprattutto in Oriente.

E non è un caso che sia proprio la Corea del Sud a ospitare la prima Nations Cup.

PUBG Corporation ha annunciato la prima Nations Cup dedicata al battle royale di Brendan Greene che si svolgerà dal 9 all'11 agosto a Seoul e avrà un montepremi totale di ben 500.000 Dollari. I migliori giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds provenienti da tutto il mondo rappresenteranno in tutto sedici paesi e gareggeranno alla Jangchung Arena.

I giocatori di ogni paese saranno selezionati dagli altri player o attraverso altri "modelli specifici" che verranno pubblicati più avanti. Ogni squadra, poi, sarà composta da quattro giocatori.

Le squadre giocheranno cinque partite al giorno e l'evento durerà in tutto tre giorni. Le sedici nazioni invitate sono: Brasile, Argentina, Cina, Canada, Stati Uniti, Australia, Finlandia, Giappone, Germania, Russia, Corea del Sud, Taipei, Thailandia, Turchia, Regno Unito e Inghilterra.

"Nations Cup è il primo evento di caratura mondiale dell'anno organizzato per PUBG dell'anno, è l'incarnazione della competizione internazionale che riunisce i migliori giocatori di tutto il mondo i quali rappresenteranno i rispettivi paesi" ha dichiarato Jake Sin, Central Esport Director per PUBG Corporation. "La Nations Cup chiuderà un'entusiasmante estate di esport di PUBG e non vediamo l'ora di continuare per tutto il resto dell'anno".