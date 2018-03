PUBG delude ancora Digital Foundry su Xbox One e Xbox One X

Purtroppocontinua a soffrire di prestazioni scadenti su console, ed ilnon è contento nemmeno dell'ultima patch cheha rilasciato per il gioco. La strada da fare per il titolo, se vuole proporre un'esperienza di gioco ottimale, è ancora lunga.

Niente da fare per il popolare battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds: le sue prestazioni sulle console di casa Microsoft non sono mai state brillanti fin dall'uscita del titolo, e nonostante la recente patch i problemi sembrano persistere e minare l'esperienza di gioco.

Il team Bluehole è a conoscenza di queste pecche, e patch dopo patch ha cercato di migliorare l'aspetto tecnico del titolo, ma il Digital Foundry non si dichiara ancora soddisfatto del lavoro svolto. Il principale imputato sarebbe sempre il framerate, che su entrambe le console Xbox One e Xbox One X non si manterrebbe mai stabile sui 30 fps, soglia considerata minima per ottenere un'esperienza di gioco accettabile.



Purtroppo nemmeno la potenza aggiuntiva messa a disposizione da Microsoft con Xbox One X serve a far girare in modo soddisfacente il gioco, cosa che testimonia qualche problema di troppo dal punto di vista dell'ottimizzazione: PUBG ha ancora molta strada da fare se vuole conquistare anche il mercato console.

Ecco a voi la video analisi del titolo.