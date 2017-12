PUBG: Digital Foundry analizza la prima patch della versione Xbox One

La prima analisi tecnica effettuata da Digital Foundry suha lasciato un po' di amarezza nei giocatori: la build disponibile al lancio si presentava infatti tecnicamente sotto le aspettative, con evidenti cali di framerate e frame-pacing irregolare.

I momenti più critici rimangono sempre l'incontro con i giocatori nella lobby iniziale e il lancio sul terreno di battaglia, dove la prima patch non ha fatto riscontrare alcun miglioramento. Nessuna evidente miglioria nemmeno per le fasi successive dove, sebbene il gioco raggiunge i 30fps, si presentano ancora cali di framerate, anche se in maniera ridotta rispetto al lancio del Battle Royale.

La testata britannica ha infine segnalato che l'aggiornamento sembrerebbe aver apportato delle modifiche in peggio per il netcode, anche se i ritardi di input e gli scatti che si sono presentati potrebbero essere stati frutto di diversi fattori riguardanti la connettività. Sottolineiamo come l'analisi proposta faccia riferimento alla prima patch della versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds, mentre al momento in cui scriviamo è già disponibile la seconda.