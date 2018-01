PUBG: Digital Foundry analizza la seconda patch su Xbox One e Xbox One X

ha analizzato la seconda patch della versionedi, notando diversi miglioramenti per quanto riguarda il frame rate su Xbox One X. Situazione pressoché invariata, invece, sul modello standard della console.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, la redazione di Digital Foundry ha paragonato i miglioramenti apportati dalla seconda patch di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One e Xbox One X, notando come sulla console premium si siano ottenuti effettivamente dei benefici, con un frame rate tendenzialmente più ancorato ai 30fps (sebbene permangano alcune situazioni in cui il conteggio dei fotogrammi subisce dei cali).

Purtroppo la situazione non sembra essere migliorata più di tanto su Xbox One standard, dove il gioco continua a presentare un frame rate piuttosto instabile. Ad ogni modo, ricordiamo che la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds si trova ancora in fase di Game Preview, motivo per cui possiamo aspettarci diverse migliorie tecniche nel corso dei prossimi mesi.