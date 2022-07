PUBG: disponibile la patch next-gen su PS5 e Xbox Series X|S con tanto di mappa nuova

Proprio come promesso nei giorni scorsi, ecco che i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono mettere in download la patch next-gen di PUBG Battlegrounds che rende disponibili le migliorie grafiche e prestazionali del Battle Royale.

L'aggiornamento 18.2 del gioco ha introdotto la nuova mappa Deston, impostata su partite 8v8 e ambientata in un futuro prossimo con una varietà di biomi, come paludi torbide, coste limpide, montagne e isole. L'update introduce anche nuovi metodi di trasporto, armi, e due eventi speciali. Deston sarà caratterizzata da ascendenti per aiutare i giocatori ad introdursi nei grattacieli e, in alcuni casi, gli saranno l'unico modo per raggiungere i piani più alti di edifici specifici. Il paracadute consentirà di saltare da aree elevate e atterrare in sicurezza. Alcuni nuovi veicoli, come gli airboat, possono essere guidati su terra e acqua, ed hanno lo scopo di aiutare i giocatori a viaggiare facilmente attraverso i biomi. Sono state introdotte anche nuove armi, come il fucile O12.

Il 18.2 presenterà, come promesso, anche l'aggiornamento grafico e e l'incremento di framerate per Xbox Series X e PS5. Stando alla tabella fornita dagli sviluppatori, sembra che anche PlayStation 5 supporti la risoluzione 4K a 60fps, sebbene fosse stato dichiarato in precedenza che, anche in presenza di monitor compatibili, non si sarebbe andato oltre i 1440p sulla console Sony (non è da escludere che si faccia riferimento a tecniche di upscaling).